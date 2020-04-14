Как защитить от коронавируса вход в дом: полезные советы

Что нужно сделать при входе в дом (фото: freepic)

Специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы не принести с улицы в дом коронавирус

Коронавирус в мире инфицировал более одного миллиона человек. Каждого украинца волнует вопрос, что нужно сделать, приходя с улицы, чтобы обезопасить себя и своих близких от Covid-19. Немецкие ученые дали ряд советов, которые помогут обезопасить дом и не принести инфекцию.

Главный совет - это пользоваться антиспетиком. Вначале обработайте средством руки, потом прикасайтесь к дверной ручке.

Сумки и пакеты из магазина кладите только на пол, а не на стол и стулья.

Когда заходите в квартиру - сразу старайтесь снять верхнюю одежду и не ходите в ней по комнатам. Если есть возможность, эти вещи лучше не заносить в дом совсем, либо сразу же выставлять и вывешивать туда, где много солнца, воздуха — на балконе, во дворе.

Одно из главных правил - всегда по приходу с улицы - мойте руки с мылом. Делайте это очень тщательно.

Упаковку от продуктов питания или одежды обработайте антисептиком и только потом разбирайте и раскладывайте.

Пользуйтесь этими советами и они помогут вам уберечься от инфекции.

Как мы ранее писали, терапевт и токсиколог назвал средство для дезинфекции, которым нельзя обрабатывать дом.