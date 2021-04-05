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На защите страны - всей семьей: украинцев впечатлила история этих военных (фото)

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 18:23
На защите страны - всей семьей: украинцев впечатлила история этих военных (фото) Семья Осадчуків защищает Украину от российского агрессора (фото: facebook.com/59ompbr.com.ua)
Автор: Анна Шиканова

На передовой Украины от российского агрессора защищает немало военных семей. И военная семья – это особая семья, ведь обет любви и верности супругам приходится совмещать с Военной присягой.

Историю одной такой семьи рассказали на Facebook-странице 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

История военной семьи Осадчуков

Владимир Осадчук в рядах Вооруженных Сил Украины с начала активных боевых действий на востоке.

"Еще достаточно молодой, полный сил, с военным опытом - я просто не имел права сидеть дома, когда на фронте так горячо", - вспоминает мужчина.

Поэтому без колебаний надел форму и взял в руки оружие. И вот уже семь лет Владимир самоотверженно выполняет свой воинский и гражданский долг на передовой - отвечает за обеспечение надежной связи между подразделениями.

Его жена Светлана в гражданской жизни работала медицинской сестрой в районной больнице.

"Когда муж ушел на войну, я решила, что мое место - и как верной жены, и как квалифицированного медика - рядом с ним", - рассказывает женщина.

И уже вскоре тоже стала в ряды ВСУ старшим боевым медиком. Сегодня Светлана занимается логистическим обеспечением подразделения.

Их сын Владислав учился в колледже, когда узнал, что мать ушла на войну.

"Я еще тогда едва не бросился вслед за ней. Однако все же пообещал маме закончить обучение", - говорит юноша.

Сразу по завершению колледжа подписал контракт с ВСУ и сейчас несет службу на должности водителя-электрика.

Несмотря на все трудности военного бытия, секрет счастливой военной семьи один: быть вместе и в горе, и в радости, поддерживать друг друга в трудную минуту и вместе радоваться жизни.

На защите страны - всей семьей: украинцев впечатлила история этих военных (фото)

Фото:facebook.com/59ompbr.com.ua

Украинцев поразила эта история

В комментариях к посту украинцы восхищаются семьей Осадчуков.

  • Крепкого здоровья и семейного счастья!
  • Гордость берет за вас! Вот если бы все семьи были такие!
  • Дай вам Бог здоровья!
  • Нужно памятник при жизни ставить таким
  • Очень милая история. Гордость прямо распирает за таких украинцев!
  • Радуюсь, что живу с вами в одной стране

Напомним, ранее мы писали о том, что звезда сериала "Без тебя" рассказал о счастливом детстве в Крыму и воспитании детей

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