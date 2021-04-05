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На захисті країни - усією родиною: українців вразила історія цих військових (фото)

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 18:23
На захисті країни - усією родиною: українців вразила історія цих військових (фото) Родина Осадчуків захищає Україну від російського агресора (фото: facebook.com/59ompbr.com.ua)
Автор: Анна Шиканова

На передовій Україну від російського агресора захищає немало військових родин. І військова сім’я – це особлива сім’я, адже обітницю любові та вірності подружжю доводиться поєднувати із Військовою присягою.

Історію однієї такої родини розповіли на Facebook-сторінці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Історія військової родини Осадчуків

Володимир Осадчук у лавах Збройних Сил України - з початку активних бойових дій на сході.

"Ще досить молодий, повний сил, із військовим досвідом - я просто не мав права сидіти вдома, коли на фронті так гаряче", - згадує чоловік.

Тож без вагань одягнув однострій та взяв до рук зброю. І ось уже сім років Володимир самовіддано виконує свій військовий та громадянський обов’язок на передовій - відповідає за забезпечення надійного зв'язку між підрозділами.

Його дружина Світлана у цивільному житті працювала медичною сестрою у районній лікарні.

"Коли чоловік пішов на війну, я вирішила, що моє місце - і як вірної дружини, і як кваліфікованого медика - поруч із ним", - розповідає жінка.

І вже незабаром теж стала до лав ЗСУ старшим бойовим медиком. Сьогодні Світлана займається логістичним забезпеченням підрозділу.

Їхній син Владислав навчався у коледжі, коли дізнався, що мати пішла на війну.

"Я ще тоді ледь не кинувся слідом за нею. Проте все ж пообіцяв мамі закінчити навчання", - говорить юнак.

Відразу по завершенню коледжу підписав контракт з ЗСУ і зараз несе службу на посаді водія-електрика.

Попри на усі труднощі військового буття, секрет щасливої військової родини один: бути разом і в горі, і в радості, підтримувати один одного у важку хвилину та разом радіти життю.

На захисті країни - усією родиною: українців вразила історія цих військових (фото)

Фото:facebook.com/59ompbr.com.ua

Українців вразила ця історія

У коментарях до посту українці захоплюються родиною Осадчуків.

  • Міцного здоров'я та сімейного щастя!
  • Гордість бере за вас! От якби всі родини були такі!
  • Дай вам Боже здоров'я!
  • Треба пам'ятник при житті ставити таким
  • Дуже мила історія. Гордість прямо розпирає за таких українців!
  • Тішуся, що живу з вами в одній країні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка серіалу "Без тебе" розповів про щасливе дитинство в Криму і виховання дітей

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