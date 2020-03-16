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Антисептик для рук от коронавируса в домашних условиях: новый рецепт

STYLERКоронавирус    16.03.2020 - 14:25
Антисептик для рук от коронавируса в домашних условиях: новый рецепт
Как сделать дома антисептик (Коллаж РБК-Украина)

Бывший руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины рассказал, как дома сделать антисептик

Коронавирус в Украине зарегистрирован у пяти человек. В качестве профилактики коронавируса Всемирная организация здравоохранения рекомендует как можно чаще использовать антисептик и мыть руки с мылом. Но бывают случаи, когда готового антисептика в аптеке уже не купить, но можно сделать его самому. О таком способе в домашних условиях рассказал экс-руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

По словам Святослава, обычное хозяйственное мыло использовали военные эпидемиологи, когда нужно было предотвратить заражение вирусными респираторными инфекциями. Он называет этот метод простым и очень эффективным.

Эксперт также отметил, что не стоит скупать в аптеке всевозможные антисептики, они могут принести вместо пользы вред.

"Спиртосодержащие антисептики и средства, которые содержат другие вещества, вредны для кожи — они могут раздражать ее и вызвать аллергию, если часто их использовать. Если использовать хозяйственное мыло — никакого вреда не будет, а эффективность будет выше", — рассказал экс-руководитель СЭС.

"Суть метода проста - вам нужно вымыть руки с хозяйственным мылом под проточной водой. Руками в мыле мы очищаем с помощью палочки мы протираем слизистую носа", - рассказал Святослав.

Как сделать антисептик дома (YouTube)

Как мы ранее писали, украинцам дали важные рекомендации о профилактике коронавируса.

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