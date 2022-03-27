Защищая Мариуполь в составе полка "Азов" погиб чемпион мира по кикбоксингу

В боях за осадний Мариуполь погиб украинский спортсмен, уроженец Кременчуга, Максим Кагал.

Об этом сообщил в Facebook Олег Скирта, тренер спортсмена.

"Первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем славном городе Кременчуге, первый чемпион мира по кикбоксингу ІСКА, среди взрослых, в составе Сборной команды Украины, и просто честный и порядочный человек!" - написал Олег Скирта.

Максим - первый чемпион мира по кикбоксингу из Кременчуга.

"К большому сожалению, война забирает лучших, 25 марта погиб, защищая город Мариуполь, в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов", погиб Максим "Пистон" Кагал", - говорится в сообщении.

У Максима был позывной "Питон" и служил он в отряде спецназначения "Азов".

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