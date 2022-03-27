Захищаючи Маріуполь у складі полку "Азов" загинув чемпіон світу з кікбоксингу

В боях за осадний Маріуполь загинув український спортсмен, уродженець Кременчука, Максим Кагал.

Про це повідомив у Facebook Олег Скирта, тренер спортсмена.

"Перший чемпіон світу з кікбоксингу у нашому клубі, перший чемпіон світу з кікбоксингу в нашому славетному місті Кременчуці, перший чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі Збірної команди України, і просто чесна і порядна людина!" - написав Олег Скирта.

Максим - перший чемпіон світу з кікбоксингу з Кременчука.

"На превеликий жаль, війна забирає кращих, 25 березня загинув, захищаючи місто Маріуполь, у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов", загинув Максим "Пістон" Кагал", - говориться в дописі.

Максим мав позивний "Пітон" і перебував у загоні спецпризначення "Азов".

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