Заряжал на борьбу: Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему в 2015 году знаменитому музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину).

О таком решении президент Украины сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, будто потерял родного, близкого человека", - написал Зеленский.

Он также напомнил, что с началом российской агрессии на Донбассе лидер группы "Скрябин" регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам.

"Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - отметил гарант.

Зеленский написал, что у каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы.

"Он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям со старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый - "сам собі країна". Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо", - добавил президент.

"Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в "місце щасливих людей", - резюмировал Зеленский.

Песни Кузьмы, которые будут всегда с нами

Андрей Кузьменко родился в городе Самбор Львовской области 17 августа 1968 года. Его мама была учителем музыки, а папа инженером. Уже с детства Кузьма решил, что свяжет жизнь с творчеством. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано и даже создал свою панк-группу, которая выступала на школьных дискотеках.

Группа появилась в далеком 89-м и с тех самых пор Андрей был единственным постоянным участником. Песни Кузьмы будто пропитаны духом патриотизма и есть предположения, что именно попытки бросить вызов обществу сыграли с певцом злую шутку.

Коллеги Андрея Кузьменко утверждают, что он был очень хорошим и внимательным водителем. А журналисты в свое время нашли таинственного свидетеля аварии, который утверждает, что аварию подстроили, хотя его показаний в материалах дела нет.

Сам собі країна

Скрябін - Сам собі країна

Шампанські очі

Скрябін - Шампанські очі

Старі фотографії

Скрябін - Старі фотографії

Місця щасливих людей

Скрябін - Місця щасливих людей

Мам

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