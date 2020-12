Зарядиться до 70% почти за 30 минут? Легко для нового Huawei P smart 2021

Huawei P smart 2021 отличается дизайном

В Украине Huawei P Smart 2021 доступен по праздничной цене

Ежедневно мы учимся, работаем или занимаемся творчеством как для удовольствия, так и для получения результатов. Этот год подчеркнул важность сочетания собственных навыков и технологий. И сегодня как никогда важно оставаться результативными. Компания Huawei создала P smart 2021 — гаджет, который обеспечивает наилучшую эффективность и поддерживает сверхбыструю зарядку. В Украине эта модель пока доступна по праздничной цене — около 5 499 грн.

Эффективность на максимум

Huawei P smart 2021 гарантирует почти непрерывный процесс работы, учебы или развлечений. Смартфон оснащен высокоэффективным аккумулятором емкостью 5 000 мА*ч и будет воспроизводить онлайн-видео в течение почти 35 часов без прерываний. А еще он заряжается до 70% почти за 30 минут. За это можно поблагодарить технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт.

Качество фотографий

В P smart 2021 есть своя фишка для создания качественных фотовоспоминаний. Это система из четырех камер, поддерживающих возможности искусственного интеллекта и делающих действительно четкие фото при любых условиях. Среди них — 48 Мп основная камера, 8 Мп селф-камера с функцией бьютификации, 2 Мп ToF-камера, 2 Мп макрообъектив и ультраширокоугольный 120° объектив для впечатляющих панорам и групповых фото с коллегами или друзьями.

Стиль и комфорт

Huawei P smart 2021 отличается и своим дизайном. Он представлен в трех привлекательных цветах — "Зеленом" (Crush Green), "Золотистом" (Blush Gold) и "Черном" (Midnight Black). А комфортный просмотр любого контента обеспечивает большой и удобный 6,67-дюймовый дисплей Full HD. О ваших глазах позаботится сертифицированный TÜV Rheinland режим Eye Comfort, который фильтрует вредный свет и минимизирует его влияние на ваше зрение. И это еще не все. В P smart 2021 есть боковая кнопка питания со сканером отпечатков пальцев, с помощью которой вы безопасно разблокируете ваш смартфон менее чем за 0,3 с.

Как загрузить приложения?

На P smart 2021 предварительно установлен магазин приложений Huawei AppGallery. Все самые популярные и любимые глобальные и локальные сервисы в 18 категориях доступны для комфортного пользования смартфоном. Среди глобальных программ здесь представлены Booking.com, TikTok, Snapchat, Viber, Telegram, Here We Go и так далее. Также здесь можно загрузить почти 500 украинских приложений — Дія, Новая Почта, Monobank, Portmone, Megogo, Приват24, Ощад 24/7, Rozetka, EasyWay, OLX, Prom, Aшан, Fishka, PRIDE (WOG), Multiplex и другие.

Если же вам необходимо перенести приложения, контакты или фотографии со старого смартфона на новый, то это очень просто сделать благодаря Phone Clone. Это приложение установлено на смартфонах Huawei по умолчанию. А чтобы установить его на смартфонах других брендов, необходимо найти его в магазине приложений. Пользоваться им очень просто, следуя подсказкам.

Любые приложения, которые пока не представлены в AppGallery, можно найти с помощью Petal Search. Эту программу можно загрузить в AppGallery и легко перемещаться по миру приложений. Альтернативные источники загрузки приложений (к примеру, официальные сайты для скачивания apk-файла для установки приложения) будут представлены отдельным перечнем.