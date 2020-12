Зарядитися до 70% майже за 30 хвилин? Легко для нового Huawei P smart 2021

Huawei P smart 2021 відрізняється дизайном

В Україні Huawei P Smart 2021 доступний за святковую ціною

Щодня ми вчимося, працюємо або займаємося творчістю як для задоволення, так і для отримання результатів. Цей рік підкреслив важливість поєднання власних навичок та технологій. І сьогодні як ніколи важливо залишатися результативними. Компанія Huawei створила P smart 2021 — гаджет, що забезпечує найкращу ефективність та підтримує надшвидку зарядку. В Україні ця модель наразі доступна за святковою ціною — близько 5 499 грн.

Ефективність на максимум

Huawei P smart 2021 гарантує майже безперервний процес роботи, навчання чи розваг. Смартфон оснащений високоефективним акумулятором ємністю 5 000 мА*год і відтворюватиме онлайн-відео протягом майже 35 годин без жодних переривань. А ще він заряджається до 70% майже за 30 хвилин. За це можна подякувати технології швидкої зарядки Huawei SuperCharge потужністю 22,5 Вт.

Якість фотографій

У P smart 2021 є своя фішка для створення якісних фотозгадок. Це система з чотирьох камер, що підтримують можливості штучного інтелекту та роблять дійсно чіткі фото за будь-яких умов. Серед них — 48 Мп основна камера, 8 Мп селфі-камера з функцією б’ютифікації, 2 Мп ToF-камера, 2 Мп макрооб’єктив та ультраширококутний 120° об’єктив для вражаючих панорам і групових фото з колегами чи друзями.

Стиль та комфорт

Huawei P smart 2021 вирізняється й своїм дизайном. Він представлений у трьох привабливих кольорах — "Зеленому" (Crush Green), "Золотистому" (Blush Gold) та "Чорному" (Midnight Black). А комфортний перегляд будь-якого контенту забезпечує великий та зручний 6,67-дюймовий дисплей Full HD. Про ваші очі подбає сертифікований TÜV Rheinland режим Eye Comfort, що фільтрує шкідливе світло і мінімізує його вплив на ваш зір. І це ще не все. У P smart 2021 є бічна кнопка живлення зі сканером відбитків пальців, за допомогою якої ви безпечно розблокуєте ваш смартфон менш ніж за 0,3 с.

Як завантажити додатки?

У P smart 2021 попередньо встановлено магазин додатків Huawei AppGallery. Усі найпопулярніші та найулюбленіші глобальні й локальні сервіси у 18 категоріях доступні для комфортного користування смартфоном. Серед глобальних програм тут представлені Booking.com, TikTok, Snapchat, Viber, Telegram, Here We Go тощо. Також тут можна завантажити майже 500 українських додатків — Дія, Нова Пошта, Monobank, Portmone, Megogo, Приват 24, Ощад 24/7, Rozetka, EasyWay, OLX, Prom, Aшан, Fishka, PRIDE (WOG), Multiplex та інші.

Якщо ж вам необхідно перенести додатки, контакти або фотографії зі старого смартфона на новий, то це дуже просто зробити завдяки Phone Clone. Цей додаток встановлено на смартфонах Huawei за замовчуванням. А щоб встановити його на смартфонах інших брендів, необхідно знайти його у магазині додатків. Користуватися ним дуже просто, слідуючи підказкам.

Будь-які додатки, які наразі не представлені в AppGallery, можна знайти за допомогою Petal Search. Цю програму можна завантажити в AppGallery й легко навігувати світом додатків. Альтернативні джерела завантаження додатків (до прикладу, офіційні сайти для скачування apk-файлу для встановлення додатку) будуть представлені окремим переліком.