Вместо зарослей и мусора: в Днепре построят новый спортивный центр

Спортивная арена, рассчитанная на 10 тыс. зрителей, появится на проспекте Слобожанском в Днепре. Ее вместимость и функциональность позволит принимать не только состязания местного уровня, но и турниры международного класса по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу, теннису и другим видам спорта.

Об этом пишет РБК-Украина STYLER .

Планируется, что помимо спортивных мероприятий в основном зале спорткомплекса для днепрян будут проводить праздники и концерты. На данный момент идут работы по проектированию объекта.

Возводить многофункциональный спортивно-зрелищный центр будут в рамках программы президента "Большая стройка". Под его строительство уже выделили 6 гектаров земли в районе парка "Дружбы народов".

На пяти этажах спорткомплекса общей площадью 32 785 квадратных метров разместятся игровые залы, санузлы для болельщиков, тренерские комнаты, раздевалки для спортсменов, конференц-залы, медпункты и подсобные помещения.

Прилегающая территория также не останется без внимания. Проектом должны предусмотреть озеленение с автоматическим поливом, лавочки и урны для посетителей, внешнее и декоративное освещение.

Сейчас же место для будущей арены выглядит, мягко говоря, удручающе: владельцы питомцев здесь устроили кладбище для животных и заросли травы с кучами мусора красоты месту явно не добавляют.