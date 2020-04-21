Заражение коронавирусом под Киевом: первая жертва COVID-19 появилась в начале апреля

Коронавирус в Вишневом (Коллаж РБК-Украина, фото: strana.uа)

Работники дома в Вишневом сообщили, что от коронавируса первая смерть произошла еще в начале апреля

Коронавирус в Украине диагностирован у 6125 человек. По данным на 21 апреля, от COVID-19 скончался уже 161 пациент. Масштабную вспышку коронавируса зафиксировали в Вишневом Киевской области. По данным и. о. главы Киевской ОГА Владислава Володина, в общежитии обнаружили 37 человек с коронавирусом, в том числе и двоих детей. Известно, что два человека из этого дома в Вишневом уже скончались от COVID-19.

По словам Володина, общежитие находится в частной собственности и проживает в здании не менее 300 человек. Точное количество жителей на данный момент уточняется.

Всем жителям общежития без исключения делают ПЦР-тесты. В доме введен режим особого передвижения, вокруг дома выставлена охрана. Организована доставка продовольствия, лекарств и средств личной гигиены. В Киево-Святошинской больнице освободили 65 мест для больных. После проведения тестов, в доме проведут дезинфекцию и местные власти не исключают, что в данном общежитие сделают обсерватор.

В Вишневом Киевской области зафиксирована массовая вспышка коронавируса

Как сообщает издание Strana, журналистам удалось пообщаться с работницей этого общежития, которую вызвали для прохождения теста. Женщина сообщила, что в начале апреля одна из жительниц дома скончалась от коронавируса. При этом в доме не устанавливали никаких ограничений, не соблюдали карантинных мер, спокойно совершали визиты друг к другу и даже приводили к себе друзей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черновцах погибли два молодых брата, 19 и 25 лет. По предварительным данным, у молодых людей был коронавирус.