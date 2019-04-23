Все заработанное - в бюджет: сеть в недоумении от Зеленского в Лиге смеха

В Киеве появились афиши с Владимиром Зеленским
В Киеве появилась афиша концертов юмористического проекта "Лига смеха". На ней указано, что концерты состоятся в Октябрьском дворце 23 и 25 мая. Также на афише изображен Владимир Зеленский, инаугурация которого возможно состоится 28 мая. Соответствующую фотографию разместил на своей странице журналист Роман Недзельский.
Отдел продажи билетов "Квартал-95" пока не раскрывает информацию о том, будет ли присутствовать Владимир Зеленский на концертах и отвечают, что это тайна. Самые дешевые билеты на анонсированные концерты стоят 190 гривен, самые дорогие – 1250 гривен.
Афиша Владимира Зеленского и "Лиги смеха" вызвала недоумение среди пользователей сети (facebook.com/roman.nedzelskiy)
Пользователи сети отреагировали на афишу и предложили все заработанные деньги отправить в бюджет.
Также пользователи предположили, что инаугурацию могут перенести и на другую дату, к примеру, на начало июня. Граничный срок по закону – 3 июня.
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Ранее мы писали о том, когда и как должна пройти инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
А также сообщали о том, что в сети разгорелся скандал из-за нового аккаунта Владимира Зеленского в Twitter.