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Все заработанное - в бюджет: сеть в недоумении от Зеленского в Лиге смеха

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 16:21
Все заработанное - в бюджет: сеть в недоумении от Зеленского в Лиге смеха
Владимир Зеленский на афишах (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве появились афиши с Владимиром Зеленским

В Киеве появилась афиша концертов юмористического проекта "Лига смеха". На ней указано, что концерты состоятся в Октябрьском дворце 23 и 25 мая. Также на афише изображен Владимир Зеленский, инаугурация которого возможно состоится 28 мая. Соответствующую фотографию разместил на своей странице журналист Роман Недзельский.

Отдел продажи билетов "Квартал-95" пока не раскрывает информацию о том, будет ли присутствовать Владимир Зеленский на концертах и отвечают, что это тайна. Самые дешевые билеты на анонсированные концерты стоят 190 гривен, самые дорогие – 1250 гривен.

Все заработанное - в бюджет: сеть в недоумении от Зеленского в Лиге смеха

Афиша Владимира Зеленского и "Лиги смеха" вызвала недоумение среди пользователей сети (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Пользователи сети отреагировали на афишу и предложили все заработанные деньги отправить в бюджет.

  • Ну не грустить же ему в кабинетах со скучными бумагами.
  • Теперь концерты будут часто и бесплатно.
  • А если инаугурация состоится до этого числа?
  • Мощно.
  • Поржала. Потом подумала поплакать. Потом снова посмеялась. Я растеряна. Как теперь смайлы ставить с этим президентом новым?
  • Звездец.
  • Инаугурация прям там и будет.
  • Все заработанное – в госбюджет Украины.
  • Зачем идти на концерт, если концерт пришел к нам.

Также пользователи предположили, что инаугурацию могут перенести и на другую дату, к примеру, на начало июня. Граничный срок по закону – 3 июня.

Все заработанное - в бюджет: сеть в недоумении от Зеленского в Лиге смеха

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ранее мы писали о том, когда и как должна пройти инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

А также сообщали о том, что в сети разгорелся скандал из-за нового аккаунта Владимира Зеленского в Twitter.

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