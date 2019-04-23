Все зароблене в бюджет: мережа в шоці від Зеленського в Лізі сміху

У Києві з'явилися афіші з Володимиром Зеленським
У Києві з'явилася афіша концертів гумористичного проекту "Ліга сміху". На ній вказано, що концерти відбудуться в Жовтневому палаці 23 і 25 травня. Також на афіші зображений Володимир Зеленський, інавгурація якого можливо відбудеться 28 травня. Відповідну фотографію розмістив на своїй сторінці журналіст Роман Недзельський.
Відділ продажу квитків "Квартал-95" поки не розкриває інформацію про те, чи буде присутній Володимир Зеленський на концертах і відповідають, що це таємниця. Найдешевші квитки на анонсовані концерти коштують 190 гривень, найдорожчі – 1250 гривень.
Афіша Володимира Зеленського та "Ліги сміху" викликала здивування серед користувачів мережі (facebook.com/roman.nedzelskiy)
Користувачі мережі відреагували на афішу і запропонували всі зароблені гроші відправити до бюджету.
Також користувачі припустили, що інавгурацію можуть і перенести на іншу дату, до прикладу, на початок червня. Граничний термін за законом – 3 червня.
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Раніше ми писали про те, коли і як повинна пройти інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.
А також повідомляли про те, що у мережі розгорівся скандал через новий аккаунт Володимира Зеленського в Twitter.