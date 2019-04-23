Все зароблене в бюджет: мережа в шоці від Зеленського в Лізі сміху

Володимир Зеленський на афішах (Колаж РБК-Україна)

У Києві з'явилися афіші з Володимиром Зеленським

У Києві з'явилася афіша концертів гумористичного проекту "Ліга сміху". На ній вказано, що концерти відбудуться в Жовтневому палаці 23 і 25 травня. Також на афіші зображений Володимир Зеленський, інавгурація якого можливо відбудеться 28 травня. Відповідну фотографію розмістив на своїй сторінці журналіст Роман Недзельський.

Відділ продажу квитків "Квартал-95" поки не розкриває інформацію про те, чи буде присутній Володимир Зеленський на концертах і відповідають, що це таємниця. Найдешевші квитки на анонсовані концерти коштують 190 гривень, найдорожчі – 1250 гривень.

Афіша Володимира Зеленського та "Ліги сміху" викликала здивування серед користувачів мережі (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Користувачі мережі відреагували на афішу і запропонували всі зароблені гроші відправити до бюджету.

Ну не сумувати ж йому в кабінетах з нудними паперами.

Тепер концерти будуть часто і безкоштовно.

А якщо інавгурація відбудеться до цього числа?

Потужно.

Поржала. Потім подумала поплакати. Потім знову посміялася. Я розгублена. Як тепер смайли ставити з цим новим президентом?

Звездец.

Інавгурація прям там і буде.

Все зароблене в держбюджет України.

Навіщо йти на концерт, якщо концерт прийшов до нас.

Також користувачі припустили, що інавгурацію можуть і перенести на іншу дату, до прикладу, на початок червня. Граничний термін за законом – 3 червня.

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Раніше ми писали про те, коли і як повинна пройти інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

А також повідомляли про те, що у мережі розгорівся скандал через новий аккаунт Володимира Зеленського в Twitter.