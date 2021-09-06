Запуск метро на Виноградарь перенесли: названа новая дата

Какая ситуация сейчас

Теперь "Киевметрострой" судится с заказчиком работ "Киевским метрополитеном" по вопросу внесения изменений в сроки строительства.

В пункте Договора 2.1 сказано, что подрядчик завершает и передает готовый объект Заказчику – 12.05.2023 года, при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений.

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Если верить информации в действующей редакции договора, то генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года. Но есть проблема. По состоянию на конец июня общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн. Получается, чтобы завершить работы, генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будет подписано дополнительных соглашений.

Что обещали киевлянам

Летом людям в столице сообщали, что до конца 2021 года должны открыть новую станцию подземки "Мостицкая", а уже затем для пассажиров откроют и "Проспект Правды".

Согласно проекту новой подземки, всего запланировано строительство четырех станций от конечной "Сырец". Так, кроме "Мостицкой" и "Проспекта Правды" ветку продолжат станции "Виноградарь" и "Улица Маршала Гречко", а также будет электродепо.