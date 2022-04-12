Мы их запугали, что ЧАЭС взлетит: работница станции о 25 днях российской оккупации

Войска РФ захватили ЧАЭС в первый день полномасштабного вторжения в Украину. Они установили там свои правила, а саму станцию использовали как "базу отдыха".

"Около трех часов мы увидели в свои камеры, как на станцию залазят "черные человечки". Лезли со всех дыр. Сломали наше оборудование. Наши военные уже заняли позиции, были готовы идти в бой. Далее между ними были переговоры. Россия предлагала сдаться. Потом сказали всем занять рабочие места. С того времени мы их больше не покидали и работали, работали, работали", - рассказала Козак.

Она добавила, что работники станции спали по очереди. Сделали собственный график: пару часов работы, пару – отдыха. На ночь оставляли одного дежурного. Спали в креслах, на полу и на столе.

Вместо белой повязки – чепчик с флагом Украины

Оккупанты ее трижды принуждали надеть белую повязку, так как у нее была черная куртка. И даже угрожали пристрелить. Но Людмила нашла выход – надела белую шапочку.

"Я была на станции в курточке. Она черная, нет световых маячков, надписей. Меня заставили носить белую повязку. Я отказывалась, ведь белые повязки были у них – на правой руке и левой ноге. Меня дважды предупредили, на третий сказали: "Извините, но получите пулю в лоб. Мы вас просто не видим. Вы будете идти в темноте и можете получить "подарок" себе. Я долго думала, что же делать и придумала. У коллег, которые со мной работают, нашла белый чепчик. Надела и пошла к генералу: "Так можно?". Он согласился", - добавила сотрудница ЧАЭС.

А потом она вышила на нем надпись ЧАЭС и украинский флаг. Ниток не было, сделала вышивку из того, что нашла под руками. Оккупанты на надпись не отреагировали. Но Людмила говорит, что так Украина была с ней всегда.

Фото: Елизавета Серватинская / Суспільне

На станцию привезли много техники

Людмила Козак рассказывает, что ротация у россиян была каждые 2-3 дня. На станцию завезли много БТРов, грузовики, много оружия, гранат и мин. Отобрали у работников станции всю технику и оружие. Разрисовали своими буквами "Казаки". От них оккупанты были более всего в шоке – у них такой техники нет.

Девушки из столовой посылали вслед за кораблем

Питались сотрудники станции в своей столовой. Там есть склады, холодильники и морозильная камера. Порции пришлось уменьшать, но еда была для всех – первая, второе и компот. Девушки старались, как могли – были даже запеканки и блины. На 6 день повар упала в обморок – сил не было работать.

А вот еду у оккупантов они не брали. Хотя гуманитарку те привозили постоянно – хлеб, колбасы, сыры. Приносили в столовую, но девушки выгоняли их вслед за кораблем.

Мы их запугали – сказали, что через 14 часов арка взлетит

Когда исчезло электричество, россияне начали возить из Гомеля много дизеля. Даже их танки были без горючего.

"Мы посчитали – где-то минимум миллион гривен они в нас влили. Чтоб продержать три дня. Их танки стояли без горючего. Вся их техника, которая была вдоль Киева, стояла без дизеля. Они сливали с нее. Во-первых, они спасали нас, так как мы их запугали, что у них есть 14 часов, после чего арка взлетит на воздух и будем все встречаться на небе. Они хотели жить. Потому спасали и нас, и себя", - добавила Козак.

Станцию использовали как базу

Людмила отмечает, что оккупанты поняли, что на ЧАЭС все защищены. Поэтому стали там прятать технику, приезжали туда на ротацию, пересидеть, поесть, помыться. А потом снова выдвигались на Киев.

Три дня откладывалась ротация и самих работников станции. А потом им сообщили, что они поедут домой. Им позволили забрать девушек-военных и одного мужчину, который был болен. Всех переодели в гражданскую одежду, чтобы никто не задержал.

"Когда выезжали, я подходила к сотрудникам, которые оставались на станции и молила: "Не просите у них ничего, бо они ироды, настоящие ироды приехали". Убийцы, просто убийцы", - сообщила Козак.

Сначала их сопровождали военные РФ, потом их пропустили на белорусской таможне. Мимо них проехало много военной техники – Грады, БТРы. Доехали до моста через Днепр, который взорван.

А потом их повели пешком через лес. Видели российских снайперов. А после их посадили в рыбацкую лодку, которая каждую минуту могла перевернуться. Воды было по щиколотку. А на другом берегу их уже встретили руководитель Валерий Сейда.