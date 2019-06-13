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Запретить и посадить режиссера: в РФ набросились на сериал "Чернобыль"

STYLERФильмы и сериалы    13.06.2019 - 20:23
Запретить и посадить режиссера: в РФ набросились на сериал "Чернобыль"
Сериал "Чернобыль" требуют запретить в России (коллаж: РБК-Украина)

Сериал "Чернобыль" в РФ назвали "идеологической манипуляцией"

Сериал "Чернобыль" потребовали запретить для показа в Российской Федерации. Соответствующее обращение в Роскомнадзор представила политсила "Коммунисты России". Об этом пишут росСМИ.

Коммунисты привели в качестве доводов то, что создатели "Чернобыля" использовали его для "идеологической манипуляции". Партия назвала нашумевшее пятисерийное творение от HBO "гадостным", а также "порочащим и демонизирующим образ советской власти и советского человека".

"Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах", - зявил лидер компартии Сергей Малинкович.

Запретить и посадить режиссера: в РФ набросились на сериал &quot;Чернобыль&quot;

Сериал "Чернобыль" требуют запретить в России (кадр из сериала)

Также в партии требуют возбудить против режиссера и сценариста "Чернобыля" уголовные дела по ст. 129 УК РФ (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию).

Отметим, что пользователи сети едко отнеслись к этим планам. К тому же комментаторы пишут, что уже поздно, так как его и так все посмотрели.

Запретить и посадить режиссера: в РФ набросились на сериал &quot;Чернобыль&quot;

Запретить и посадить режиссера: в РФ набросились на сериал &quot;Чернобыль&quot;

Сериал "Чернобыль" требуют запретить в России (скрин: twitter.com)

  • Уже все посмотрели!
  • А можно запретить Коммунистов России! За… за… за все!
  • Коммунисты должны предстать перед публичными судами за свою антинародную деятельность.

Запретить и посадить режиссера: в РФ набросились на сериал &quot;Чернобыль&quot;

Сериал "Чернобыль" требуют запретить в России (скрин: twitter.com)

    Напомним, ранее в сети показали видео и фото летней киевской Троещины, которую создатели "Чернобыля" превратили в зимнюю локацию во время съемок сериала в 2018 году.

    А также мы писали, что ранее в кадрах американского сериала "Чернобыль" обнаружили досадный киноляп.

    Агенты ЦРУ и КГБ: в России снимают свой сериал "Чернобыль" Да хватит уже! В сериале "Чернобыль" обнаружили возмутительный киноляп
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