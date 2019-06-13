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Заборонити і посадити режисера: у РФ накинулися на серіал "Чорнобиль"

STYLERФільми і серіали    13.06.2019 - 20:23
Заборонити і посадити режисера: у РФ накинулися на серіал "Чорнобиль"
Серіал "Чорнобиль" вимагають заборонити в Росії (колаж: РБК-Україна)

Серіал "Чорнобиль" у РФ назвали "ідеологічною маніпуляцією"

Серіал "Чорнобиль" зажадали заборонити для показу в Російській Федерації. Відповідне звернення в Роскомнадзор представила політсила "Комуністи Росії". Про це пишуть росЗМІ.

Комуністи привели в якості доказів те, що творці "Чорнобиля" використовували його для "ідеологічної маніпуляції". Партія назвала нашуміле п'ятисерійне творіння від HBO "гадісним" а також таким, що "порочить і демонизує образ радянської влади і радянської людини".

"Роскомнадзор повинен заблокувати доступ до гадісного серіалу на всіх трекерах, на всіх ресурсах", - заявив лідер компартії Сергій Малинкович.

Заборонити і посадити режисера: у РФ накинулися на серіал &quot;Чорнобиль&quot;

Серіал "Чорнобиль" вимагають заборонити в Росії (кадр із серіалу)

Також у партії вимагають порушити проти режисера і сценариста "Чорнобиля" кримінальні справи за ст. 129 КК РФ (Наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його репутацію).

Зазначимо, що користувачі мережі різко поставились до цих планів. До того ж коментатори пишуть, що вже пізно, оскільки його і так всі подивилися.

Заборонити і посадити режисера: у РФ накинулися на серіал &quot;Чорнобиль&quot;

Заборонити і посадити режисера: у РФ накинулися на серіал &quot;Чорнобиль&quot;

Серіал "Чорнобиль" вимагають заборонити в Росії (скрін: twitter.com)

  • Вже всі подивилися!
  • А можна заборонити Комуністів Росії! За... за... за все!
  • Комуністи повинні постати перед публічними судами за свою антинародну діяльність.

Заборонити і посадити режисера: у РФ накинулися на серіал &quot;Чорнобиль&quot;

Серіал "Чорнобиль" вимагають заборонити в Росії (скрін: twitter.com)

    Нагадаємо, раніше в мережі показали відео і фото літньої київської Троєщини, яку творці "Чорнобиля" перетворили в зимову локацію під час зйомок серіалу в 2018 році.

    А також ми писали, що раніше в кадрах американського серіалу "Чорнобиль" виявили прикрий киноляп.

    Агенти ЦРУ і КДБ: у Росії знімають свій серіал "Чорнобиль" Та годі вже! У серіалі "Чорнобиль" виявили обурливий кіноляп
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