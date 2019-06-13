Заборонити і посадити режисера: у РФ накинулися на серіал "Чорнобиль"

Серіал "Чорнобиль" вимагають заборонити в Росії (колаж: РБК-Україна)

Серіал "Чорнобиль" у РФ назвали "ідеологічною маніпуляцією"

Серіал "Чорнобиль" зажадали заборонити для показу в Російській Федерації. Відповідне звернення в Роскомнадзор представила політсила "Комуністи Росії". Про це пишуть росЗМІ.

Комуністи привели в якості доказів те, що творці "Чорнобиля" використовували його для "ідеологічної маніпуляції". Партія назвала нашуміле п'ятисерійне творіння від HBO "гадісним" а також таким, що "порочить і демонизує образ радянської влади і радянської людини".

"Роскомнадзор повинен заблокувати доступ до гадісного серіалу на всіх трекерах, на всіх ресурсах", - заявив лідер компартії Сергій Малинкович.

Серіал "Чорнобиль" вимагають заборонити в Росії (кадр із серіалу)

Також у партії вимагають порушити проти режисера і сценариста "Чорнобиля" кримінальні справи за ст. 129 КК РФ (Наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його репутацію).

Зазначимо, що користувачі мережі різко поставились до цих планів. До того ж коментатори пишуть, що вже пізно, оскільки його і так всі подивилися.

Серіал "Чорнобиль" вимагають заборонити в Росії (скрін: twitter.com)

Вже всі подивилися!

А можна заборонити Комуністів Росії! За... за... за все!

Комуністи повинні постати перед публічними судами за свою антинародну діяльність.

Серіал "Чорнобиль" вимагають заборонити в Росії (скрін: twitter.com)

Нагадаємо, раніше в мережі показали відео і фото літньої київської Троєщини, яку творці "Чорнобиля" перетворили в зимову локацію під час зйомок серіалу в 2018 році.

А також ми писали, що раніше в кадрах американського серіалу "Чорнобиль" виявили прикрий киноляп.