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Не запрещены: в Раде сделали заявление о школьных линейках

Фото: в Раде высказались о "первых звонках" в школах (kiev.klichko.org)
Автор: Владимир Костырин

В школах Украины нет запрета на проведение праздничных линеек по случаю "первого звонка" в День знаний 1 сентября. Такие мероприятия могут иметь определенный элемент национально-патриотического воспитания, заявил председатель комитета Верховной Рады по образованию и науке Сергей Бабак.

Об этом 31 августа передает УНН.

По словам народного депутата, в школах во время таких линеек могут провести различные занятия по эвакуации, по способам реагирования на сигналы воздушной тревоги.

При этом он обращает внимание, что решения о мероприятиях по случаю начала нового учебного года принимает каждое заведение образования самостоятельно. Что касается запрета на "первый звонок" - то такого нет.

"Иногда даже эти меры первого звонка могут быть правильными, могут иметь определенный элемент национально-патриотического воспитания в себе. Это всегда неплохой момент собрать всех одновременно вместе и, к примеру, провести занятия по эвакуации, по способам реагирования на воздушную тревогу", - говорит Бабак.

Нардеп также отметил, что школьные линейки можно провести с пользой, и выразил уверенность, что каждое учебное заведение во время военного положения "отнесется к этому ответственно".

"Мы не говорим сейчас о том, чтобы что-то праздновать 1 сентября. Мы говорим о том, что наша задача вернуть детей к обучению. Это приоритет для нас", - подчеркивает он.

Напомним, перед этим чиновники КГГА рассказали, что ждет киевских школьников в новом учебном году, об учебе в три смены и введении приоритетности.

Также ранее мы рассказывали, что нужно купить ребенку в школу и сколько это будет стоить.

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