Не запрещены: в Раде сделали заявление о школьных линейках

По словам народного депутата, в школах во время таких линеек могут провести различные занятия по эвакуации, по способам реагирования на сигналы воздушной тревоги.

При этом он обращает внимание, что решения о мероприятиях по случаю начала нового учебного года принимает каждое заведение образования самостоятельно. Что касается запрета на "первый звонок" - то такого нет.

"Иногда даже эти меры первого звонка могут быть правильными, могут иметь определенный элемент национально-патриотического воспитания в себе. Это всегда неплохой момент собрать всех одновременно вместе и, к примеру, провести занятия по эвакуации, по способам реагирования на воздушную тревогу", - говорит Бабак.

Нардеп также отметил, что школьные линейки можно провести с пользой, и выразил уверенность, что каждое учебное заведение во время военного положения "отнесется к этому ответственно".

"Мы не говорим сейчас о том, чтобы что-то праздновать 1 сентября. Мы говорим о том, что наша задача вернуть детей к обучению. Это приоритет для нас", - подчеркивает он.