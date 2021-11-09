В запрещенном месте перебегала дорогу и упала на тротуаре: в Харькове у горе-матери забрали ребенка
В Харькове у 36-летней женщины, которая с дочкой на руках перебегала дорогу в запрещенном месте, забрали 1-летнего ребенка.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
Так, по данным правоохранителей, женщина состоит на учете службы по делам детей и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.
По месту жительства женщины прибыли инспектор сектора ювенальной превенции Харьковского РУП № 2, директор службы по делам детей и медицинские работники и обнаружили на теле малышей телесные повреждения, полученные ею вероятно в результате падения.
Поэтому полицейские забрали девочку и передали в детское отделение харьковской городской больницы № 4.
В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Харькове у горе-матери полиция забрала ребенка (hk.npu.gov.ua)
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