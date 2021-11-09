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В запрещенном месте перебегала дорогу и упала на тротуаре: в Харькове у горе-матери забрали ребенка

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Харьков, Вторник 09 ноября 2021 20:25
В запрещенном месте перебегала дорогу и упала на тротуаре: в Харькове у горе-матери забрали ребенка У горе-матери в Харькове забрали ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове у 36-летней женщины, которая с дочкой на руках перебегала дорогу в запрещенном месте, забрали 1-летнего ребенка.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Так, по данным правоохранителей, женщина состоит на учете службы по делам детей и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

По месту жительства женщины прибыли инспектор сектора ювенальной превенции Харьковского РУП № 2, директор службы по делам детей и медицинские работники и обнаружили на теле малышей телесные повреждения, полученные ею вероятно в результате падения.

Поэтому полицейские забрали девочку и передали в детское отделение харьковской городской больницы № 4.

В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В запрещенном месте перебегала дорогу и упала на тротуаре: в Харькове у горе-матери забрали ребенкаВ запрещенном месте перебегала дорогу и упала на тротуаре: в Харькове у горе-матери забрали ребенкаВ запрещенном месте перебегала дорогу и упала на тротуаре: в Харькове у горе-матери забрали ребенкаВ запрещенном месте перебегала дорогу и упала на тротуаре: в Харькове у горе-матери забрали ребенка

В Харькове у горе-матери полиция забрала ребенка (hk.npu.gov.ua)

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