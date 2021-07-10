В заповеднике под Одессой погибли почти 2 миллиона божьих коровок: что случилось (фото)

Как рассказал эколог, сотни тысяч божьих коровок, которые долетели через Тузловские лиманы до суши, поселились на песчаной пересыпи, лугах и степных участках нацпарка и даже в камыше. Они мигрировали через лиманы в поисках основной пищи – тлей.

По его словам, этих жуков уважают люди, которые занимаются сельским хозяйством, ведь личинки божьих коровок и взрослые особи активно поедают тлей и других вредных насекомых.

Фото: на Тузловских лиманах погибли божьи коровки (фото facebook.com/rusevivan)

В частности, зимуют взрослые жуки в защищенных местах вблизи дикой природы, где они питаются и размножаются. Весной прежде чем начать откладывать яйца, начинают питаться тлями. Когда их становится мало, божьи коровки вынуждены мигрировать в поисках пищи. Тогда можно увидеть огромные скопления насекомых, которые начинают кусать все, что попадается на их пути, заверил эколог.

"В сезон от одного до трех месяцев (весной и рано летом) самка откладывает от 200 до 1000 яиц. Яйца сравнительно больших размеров (длиной 0,8—1,2 мм), обычно формируются вблизи добычи, небольшими кучками (от 25 до 85 штук) в защищенных местах на листьях или веточках. Личинка из одного миллиметра за 10-30 дней вырастает до 4-8 мм в длину, в зависимости от достатка добычи — тли", – пояснил Русєв.

Фото: на Тузловских лиманах погибли божьи коровки (фото facebook.com/rusevivan)

Также эколог добавил, что взрослые божьи коровки при жизни съедает примерно несколько тысяч тлей.

После ураганов и ливня на побережье Тузловских лиманов работники нацпарка насчитали почти 2 миллиона погибших божьих коровок. По словам Ивана Русева, они становятся пищей для других животных, особенно для бокоплавов, которых в соленых лиманах множество.

В комментариях пользователи отмечают, что ранее их специально разводили в большом количестве и самолетами рассыпали над полями. Это был специальный биологический метод борьбы с вредителями.