Под Запорожьем разгорелся скандал на похоронах из-за путаницы с покойниками

В городе Энергодар Запорожской области произошел грандиозный скандал на похоронах.
Родственники покойного уже во время прощальной церемонии обнаружили, что в гробу находится тело постороннего мужчины.
Детали скандала рассказали в местном издании En-news.
Сотрудники морга в городе Энергодар перепутали тела и выдали родственникам тело другого человека.
Ошибку обнаружили не сразу, а уже во время церемонии прощания.
"Уже после начала прощания сын заметил, что в гробу лежит не его отец. Никто из присутствовавших сначала не мог в это поверить, но, присмотревшись, поняли, что действительно хоронят чужого мужчину", - говорится в сообщении.
Похоронную церемонию пришлось срочно прервать и разразился жуткий скандал. Семья покойного поехала в морг с претензиями.
Сначала работники морга отказывались признать свою ошибку и указывали на документы.
Мало того, начальник морга начал уверять семью, что в гробу лежит именно их родственник. Его внешность якобы сильно изменилась после коронавируса и лечения в реанимации.
Но оказалось, что этот мужчина умер совсем по другим причинам и его внешность после смерти не могла настолько измениться.
Более двух часов препирательств и конфликтов и наконец сотрудники морга признали, что действительно совершили ошибку.
Они выдали родственникам "правильного" покойника и похороны решено было продолжить.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине хоронят бездомных и неопознанных.
А также рассказывали о том, что на Волыни жестоко избили и заживо похоронили мужчину, чтобы не возвращать долг.