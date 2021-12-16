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Под Запорожьем разгорелся скандал на похоронах из-за путаницы с покойниками

Автор: Анна Шиканова

В городе Энергодар Запорожской области произошел грандиозный скандал на похоронах.

Родственники покойного уже во время прощальной церемонии обнаружили, что в гробу находится тело постороннего мужчины.

Детали скандала рассказали в местном издании En-news.

Сотрудники морга в городе Энергодар перепутали тела и выдали родственникам тело другого человека.

Ошибку обнаружили не сразу, а уже во время церемонии прощания.

"Уже после начала прощания сын заметил, что в гробу лежит не его отец. Никто из присутствовавших сначала не мог в это поверить, но, присмотревшись, поняли, что действительно хоронят чужого мужчину", - говорится в сообщении.

Похоронную церемонию пришлось срочно прервать и разразился жуткий скандал. Семья покойного поехала в морг с претензиями.

Сначала работники морга отказывались признать свою ошибку и указывали на документы.

Мало того, начальник морга начал уверять семью, что в гробу лежит именно их родственник. Его внешность якобы сильно изменилась после коронавируса и лечения в реанимации.

Но оказалось, что этот мужчина умер совсем по другим причинам и его внешность после смерти не могла настолько измениться.

Более двух часов препирательств и конфликтов и наконец сотрудники морга признали, что действительно совершили ошибку.

Они выдали родственникам "правильного" покойника и похороны решено было продолжить.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине хоронят бездомных и неопознанных.

А также рассказывали о том, что на Волыни жестоко избили и заживо похоронили мужчину, чтобы не возвращать долг.

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