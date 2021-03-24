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Под Запорожьем подросток на камеру избил сверстника: прыгал сверху и бил ногами

Новина українською → Запорожье, Среда 24 марта 2021 13:19
Под Запорожьем подросток на камеру избил сверстника: прыгал сверху и бил ногами Под Запорожьем подросток избил сверстника (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожской области прогремел скандал. В Орехове 10-классник жестоко избил своего сверстника и снял это на камеру мобильного телефона.

Об этом сообщает ТСН.

Парень жестоко бил лежащего ребенка, нанося удары по всему телу, в частности, по голове.

"Ученик 10 класса на камеру жестоко избивает кого-то у общежития Ореховского колледжа. Позже узнаем подробности", — подписали видео авторы.

Пользователи Сети шокированы увиденным. Обоих парней узнали. Им по 16 лет. Нападавшего зовут Иван. Сообщается, что пострадавший обратился за помощью к медикам.

"Ребенок в больнице, с изуродованным лицом. Родители подали заявление в полицию", - написали под видео в соцсети, которое потом удалили.

В Ореховском районном отделении полиции факт избиения подростка подтвердили. В правоохранительных органах сообщили, что участников конфликта установили, а родители пострадавшего парня написали заявление в полицию.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, ролик содержит сцены насилия.

Как мы писали ранее, в Черкассах учитель устроила жесткую травлю всему классу.

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