Под Запорожьем подросток на камеру избил сверстника: прыгал сверху и бил ногами
В Запорожской области прогремел скандал. В Орехове 10-классник жестоко избил своего сверстника и снял это на камеру мобильного телефона.
Об этом сообщает ТСН.
Парень жестоко бил лежащего ребенка, нанося удары по всему телу, в частности, по голове.
"Ученик 10 класса на камеру жестоко избивает кого-то у общежития Ореховского колледжа. Позже узнаем подробности", — подписали видео авторы.
Пользователи Сети шокированы увиденным. Обоих парней узнали. Им по 16 лет. Нападавшего зовут Иван. Сообщается, что пострадавший обратился за помощью к медикам.
"Ребенок в больнице, с изуродованным лицом. Родители подали заявление в полицию", - написали под видео в соцсети, которое потом удалили.
В Ореховском районном отделении полиции факт избиения подростка подтвердили. В правоохранительных органах сообщили, что участников конфликта установили, а родители пострадавшего парня написали заявление в полицию.
Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, ролик содержит сцены насилия.
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