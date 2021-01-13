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Под Запорожьем орудует загадочное существо, пожирающее домашних животных

Автор: Людмила Жукова

В Запорожской области в селе Беленькое неизвестное существо держит в страхе всех местных жителей. Дело в том, что ночью совершаются нападения на домашних животных. Селяне говорят, что его манеры очень необычные, оно не забирает добычи, и даже не лакомится им.

Как сообщается в сюжете ТСН, от существа не помогают ни железные клетки, ни крепкие цепи. Иван показывает на видео клетки с животными, которые пострадали от нападения неизвестного зверя. Можно увидеть, что замки и клетки полностью расстрощены. Селянин рассказал, что еще две недели тому у него было 20 кроликов. Сегодня же он нашел всех с откушенными головами.

Неизвестное существо терроризирует село уже около недели. Селяне вначале думали, что это чупакабра, но до сих пор не уверены в этом,

Другой житель села также рассказывает о набеге неизвестного зверя. Он показывает клетки с кроликами и их мертвые тела. Таинственное животное просто перегрызло им глотки и исчезло.

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Люди уже просто боятся за свои жизни, говорят, что такого в их селе никогда еще не было.

Под Запорожьем неизвестный зверь нападает на домашних животных

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