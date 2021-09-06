Под Запорожьем над иностранцем, совращавшим ребенка, хотят устроить самосуд

Как все произошло

ЧП произошло в городе Вольнянск Запорожского района. В полицию обратилась женщина, которая заявила, что 62-летний сожитель ее матери касался интимных мест 7-летней девочки. В то же время сам инцидент якобы произошел еще "18 или 19 августа".

На место происшествия впоследствии прибыло руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа, а также ювенальная превенция.

В Нацполиции области рассказали, что женщина сообщила, что 18 или 19 августа сожитель ее матери — гражданин республики Куба совершил распутные действия по отношению к ее малолетней дочери.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертизы. По ее результатам будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Кстати, в поселке, где живет мужчина, местные жители готовы устроить над ним самосуд. На его доме написали матерные слова.

Сколько "светит" педофилу

По факту происшествия в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 ("Развращение несовершеннолетних") УК Украины. Если вину иностранца докажут - ему грозит до 8 лет заключения в тюрьме.