Под Запорожьем фермер уничтожил старое еврейское кладбище: захоронениям более 100 лет

В Запорожской области фермер сравнял с землей старое еврейское кладбище, которое находилось рядом с его участком. Он демонтировал старинные надгробия, а сами могилы просто сравнял с землей.

Жители села Гуляйполе в Запорожской области уже три года пытаются спасти остатки старого еврейского кладбища. За это время фермер успел сравнять с землей уже почти гектар захоронений. Как сообщается в сюжете телеканала "112 Украина", местные жители неоднократно обращались в полицию, но никакой реакции на уничтожение захоронений не было.

В ОТГ села рассказали, что это еврейское кладбище в генплане стоит как закрытое и на нем уже давно никого не хоронят. А вот о том, что старые могилы начали уничтожать, в объединении территориальной общины не знали.

"Когда обращаешься к тем, кто его распахивал, они говорят, что у них есть документы, которые никто не показывает. Приехал землеустроитель из городского совета и смотрел. Он приехал без документов. Могилы здесь были. Там ров до кладбища, все сохранилось еще с 1860-х годов", - рассказала одна из местных жительниц и добавила, что на вспаханном поле теперь везде валяются человеческие кости.

Кладбище уничтожают постепенно, памятники демонтируют, потом заводят технику и равняют могилы с землей. За три года таким образом было уничтожено почти 1 гектар земли. Как объясняют местные жители, фермер планирует эту землю засеивать.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали расследование, но местная власть до сих пор не предоставила им доступ к документам, в которых указаны границы старого кладбища.

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