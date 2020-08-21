В Запорожье засняли на видео жуткую пыльную бурю

В Запорожье прошла пыльная буря (Фото: dead-tree)

Жуткая пыльная буря прошла в Южном микрорайоне Запорожья

В Запорожье очевидцам удалось заснять на видео жуткую пыльную бурю. Ветер поднимал песок с земли и сильными порывами нес его по улицам, в разные стороны.

Видео пыльной бури в Запорожье опубликовали в сообществе "Это Запорожье" в Telegram-канале. На кадрах видео видно, как песок летит с порывами ветра в разные стороны. Видимость при этом практически нулевая. Опасное метеорологическое явление было зафиксировано в Южном микрорайоне города. Видео можно посмотреть тут.

Для возникновения бури достаточно всего двух факторов – сухой почвы и сильного ветра, от 10 м/с. Как объясняют специалисты, при таких условиях, ветер поднимает с земли любые незакрепленные частички: песок, пыль, почву. Все это создает пыльную бурю, которая может быть очень опасной для автомобилистов и человека.

За последнее время в Запорожской области было зафиксировано несколько песчаных бурь и их становится все больше. Они несут серьезную угрозу здоровью человека, а также сносят с полей плодородный слой почвы. За несколько часов такая буря способна развеять до 500 тонн почвы с гектара пашни.

Как утверждают эксперты, такое явление может возникать из-за постоянной вырубки лесов, так как деревья защищают города и села от пыльных бурь, заносов, смягчают климат и задерживают влагу в воздухе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Закарпатье зафиксировали небольшое торнадо.