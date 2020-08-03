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Украинцы увидели жуткую песчаную бурю: миниторнадо попало на видео

Мукачево, Понедельник 03 августа 2020 11:47
Украинцы увидели жуткую песчаную бурю: миниторнадо попало на видео
В Мукачево наблюдали песчаную бурю (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Природное явление зафиксировали в Мукачево 2 августа

Украинцы в Мукачево наблюдали редкое природное явление - песчаную бурю. Миниторнадо из песка очевидцы зафиксировали 2 августа, его увидели возле автобусной станции.

Песчаную бурю снял на видео Иван Кохан и опубликовал видеоролик в Facebook.

В описании он отметил, что снял видео на автостанции.

"Только что. Автовокзал", - написал Иван.

В Мукачево наблюдали песчаную бурю

В комментариях пользователи отметили, что давно не видели такой мощной бури в Закарпатье.

Отметим, что песчаные и пыльные бури обычно происходят, когда сильные ветры поднимают большое количество песка и пыли с обнаженных сухих почв в атмосферу. За последнее десятилетие ученые пришли к пониманию их воздействия на климат, здоровье человека, окружающую среду и многие социально-экономические секторы.

Переносимая по воздуху пыль представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Размер частиц пыли является ключевым фактором, определяющим потенциальную опасность для здоровья человека. Частицы размером более 10 мкм не являются ингалируемыми, в связи с чем они могут повреждать только внешние органы, вызывая, в основном, раздражение кожи и глаз, конъюнктивит и повышенный риск возникновения глазной инфекции.

Как мы ранее писали, под Одессой произошла страшная песчаная буря, люди в шоке убегали.

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