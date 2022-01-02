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В Запорожье при запуске салюта заряд попал девушке в лицо (видео)

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Запорожье, Воскресенье 02 января 2022 10:15
В Запорожье при запуске салюта заряд попал девушке в лицо (видео) Фото: автомобиль "скорой помощи" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье на Хортице нетрезвые мужчины запускали салют, но не закрепили пиротехнику как следует, в результате чего один из зарядов попал девушке в лицо. Пострадавшей прямо на месте оказали первую помощь правоохранители.

Инцидент попал на видео, и кадры размещены в паблике "Ridne Zp" в Instagram.

Несчастный случай произошел вчера вечером на Кургане Единства, где отдыхали люди в новогодний праздник.

Как говорится в сообщении, двое пьяных мужчин прямо на общественной локации на кургане решили запускать салют, но конструкцию должным образом не закрепили, и она упала.

Так залпы фейерверка стали разноситься не вверх, а хаотично в сторону людей вокруг.

"Как итог: попадание одного заряда в лицо девушке", - говорится в публикации.

К счастью, рядом находились полицейские, которые бросились к пострадавшей девушке и оказать первую помощь.

Видео: в Запорожье от фейерверка пострадала девушка, которой залп попал в лицо

Ранее сообщалось, что в Николаеве во время новогоднего праздника фейерверк залетел на балкон, в результате чего загорелись две квартиры.

Напомним также, недавно в Одессе в школе во время урока в руках ученика взорвалась петарда, и школьнику оторвало палец.

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