В Запорожье при запуске салюта заряд попал девушке в лицо (видео)
В Запорожье на Хортице нетрезвые мужчины запускали салют, но не закрепили пиротехнику как следует, в результате чего один из зарядов попал девушке в лицо. Пострадавшей прямо на месте оказали первую помощь правоохранители.
Инцидент попал на видео, и кадры размещены в паблике "Ridne Zp" в Instagram.
Несчастный случай произошел вчера вечером на Кургане Единства, где отдыхали люди в новогодний праздник.
Как говорится в сообщении, двое пьяных мужчин прямо на общественной локации на кургане решили запускать салют, но конструкцию должным образом не закрепили, и она упала.
Так залпы фейерверка стали разноситься не вверх, а хаотично в сторону людей вокруг.
"Как итог: попадание одного заряда в лицо девушке", - говорится в публикации.
К счастью, рядом находились полицейские, которые бросились к пострадавшей девушке и оказать первую помощь.
Видео: в Запорожье от фейерверка пострадала девушка, которой залп попал в лицо
Ранее сообщалось, что в Николаеве во время новогоднего праздника фейерверк залетел на балкон, в результате чего загорелись две квартиры.
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