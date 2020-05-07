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В Запорожье на рынке неадекват набросился на журналистов: появилось видео

STYLERЖизнь    07.05.2020 - 21:58
В Запорожье на рынке неадекват набросился на журналистов: появилось видео
В Запорожье напали на журналистов (коллаж РБК-Украина)

В Запорожье журналисты снимали сюжет о нарушениях правил карантина на рынке

В Запорожье на журналистов напал неадекват на рынке "Бахчисарай" - мужчина пытался помешать съемочным группам центральных телеканалов освещать нарушения карантинных норм на базаре в Хортицком районе.

Инцидент 7 мая попал на видео и разошелся в сети.

Как видно на кадрах, агрессивный мужчина с нецензурными ругательствами и угрозами пытался сорвать с журналиста и оператора маски и повредить технику.

В итоге оператор пробовал оттолкнуть дебошира, после чего другие телевизионщики были вынуждены залить его из газового баллончика.

Мужчина сразу передумал конфликтовать и поспешил ретироваться.

Как отметили в местном издании "061", в ГУНП в Запорожской области информацию об инциденте зарегистрировали, начата проверка.

Журналисты "Саме Зараз" рассказали, что мужчина начал преследовать работников СМИ с самого входа в рынок.

Видео нападения на журналистов можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем, присутствует нецензурная брань!)

Согласно документам, рынок имеет статус торговой площадки. Территориально он находится в Запорожье, но подчиняется Долинской ОТГ. В Госпродпотребслужбе говорят, что решение должны принимать органы местного самоуправления, а потому направили письма в ОТГ.

Торговлю на рынке "Бахчисарай" возобновили около недели назад. На базаре на практике температурный скрининг на входе не проводится, дистанция и масочный режим не соблюдается, а прилавки не оборудованы защитными экранами.

Всего в Запорожской области открыли 24 рынка.

Напомним, что препятствование журналистской деятельности наказываются штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

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