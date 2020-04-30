Двум россиянам вынесли приговоры за попытку подорвать украинского разведчика

Фото: взорванный автомобиль Кирилла Буданова (facebook.com/UA.KyivPolice)

В прошлом году двое россиян пытались подорвать Кирилла Буданова

Голосеевский районный суд вынес приговоры двум гражданам России за попытку подорвать автомобиль украинского разведчика Кирилла Буданова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что суд признал россиян Тимура Дзортова и Алексея Комаричева виновными в покушении на совершение теракта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов. Им назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы.

Обвинение доказало, что 4 апреля 2019 года они по заданию спецслужб России попытались заложить взрывчатку под припаркованный автомобиль Буданова, но бомба сдетонировала в момент установки.

Кроме того, установлено, что один из них служил в личной охране главы Республики Ингушетия, а также занимал должность замглавы его администрации. Преступники готовились несколько месяцев, использовали фальшивые паспорта и водительские права граждан Киргизии.

Напомним, инцидент со взрывом автомобиля Буданова произошел в Киеве на улице Академика Вильямса. С места инцидента госпитализировали пострадавшего, который, как выяснилось, пытался заложить взрывчатку.

Тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что этот теракт для устранения украинского офицера организовала Россия.