В Запорожье наказали таксиста, назвавшего пассажира обезьяной: сумма штрафа поразит

В Запорожье таксист Bolt отказался везти темнокожего пассажира и сказал, что он "обезьян не возит". Скандал получил большой резонанс и сейчас водителя наказали.

Об этом рассказала жена пострадавшего от слов мужчины Елена Макайя на своей Facebook-странице.

Женщина сообщила, что суд обязал водителя заплатить штраф в размере 191 гривны и судебные издержки. Тем не менее она рада, что правосудие в Украине восторжествовало.

"Статья 173, вынесен приговор - штраф 191 гривна и судебные издержки оплатить обвиняемому в пользу государства. Мы с супругом рады тому, что правосудие восторжествовало. В современном мире невозможно проявление дискриминации, все люди одинаковые, никто не имеет права унижать другого независимо от цвета кожи, вероисповедания и любого другого внешнего отличия", - написала Елена.

Также Елена Макайя призвала уважать всех людей в мире не зависимо от их цвета кожи.

"Мы все разные, одинаковых людей нет, даже близнецы отличаются. И этим наш мир прекрасен. Давайте уважать друг друга и беречь наш мир. Благодарим всех, кто поддерживает нашу семью, для нас это очень важно. С уважением, Мишель и Елена Макайя", - резюмировала она.

Суд наказал таксиста, оскорбившего темнокожего мужчину (facebook.com/lena.makayamelnikova)

Как все было

В Запорожье произошел расистский скандал с таксистом компании Bolt, который приехал на вызов, но потом увидел украинку с темнокожим мужчиной отказался их везти. Кроме того, он сказал оскорбительные слова, мол, "обезьян не возит". Таксист свою вину отрицал и сказал, что ничего такого не говорил и его не так поняли.

Муж Елены из Конго когда-то приехал учиться в Украину и решил здесь остаться. Он женился на ней более тридцати лет назад, но никогда не сталкивался с таким отношением.

Для справки

Статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет мелкое хулиганство как нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.