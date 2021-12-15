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В Запорожье маму попросили не приводить ребенка в школу из-за "долгов": не сдала деньги на подарки

Автор: Татьяна Самарук

В Запорожье в школе №103 возник скандал из-за поборов. В частности, маму первоклассницы родительский комитет попросил не приводить ребенка в школу из-за "долгов". Все из-за того, что женщина не сдала деньги на подарки в классе.

Об этом рассказали в Facebook- сообществу ОО "Хочу учиться".

Так, родительский комитет в школе собирал деньги на подарки детям ко Дню святого Николая и Новому году. Однако, одна мама деньги не сдала, а потому ее попросили не приводить ребенка в школу в определенные даты.

"Ольга, так и не дождалась вашего ответа и действий. Я так понимаю, что вашему ребенку подарки не нужны. Большая просьба к вам, чтобы не обижать ребенка, не приводите его в школу, поскольку будут дарить подарки остальным детям",– написала она.

В Запорожье из-за поборов возник скандал (facebook.com/groups / "Хочу учиться" ОО)

Затем мама девочки обратилась к заместителю директора школы. Там ей объяснили, что женщина все не так поняла.

"Включился уже традиционный шантаж туалетной бумагой, мылом и тому подобное. Ведь если не сдашь на это деньги в фонд класса, то пусть страдает твой ребенок, вытирается рукой и так ходит. Все это происходило в родительском чате", – сказала мама.

.

В Запорожье из-за поборов возник скандал (facebook.com/groups / "Хочу учиться" ОО)

Также женщина добавила, что на 1 сентября собирали по 400 гривен, далее ежемесячно поборы по 100 гривен. Кроме того, на просьбу предоставить отчет с этих денег, родительский комитет отказался его сбрасывать и настаивал на личной встрече.

Ранее мы сообщали, что в школе Киева возник конфликт через дырявый линолеум в классе.

Также мы писали, что в Киеве учитель угрожал пятиклассникам.

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