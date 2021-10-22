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В Запорожье "клофелинщица" переборщила с препаратом и убила мужчину: "пошло не по плану"

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Запорожье, Пятница 22 октября 2021 13:46
В Запорожье "клофелинщица" переборщила с препаратом и убила мужчину: "пошло не по плану" "Клофелинщица" переборщила с препаратом и убила мужчину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Запорожье судили двух "клофелинщиков", которые промышляли кражами и разбойными нападениями. Все потому, что они решили получить "легкие" деньги и неоднократно обворовывали граждан.

Об этом сообщает прессслужба прокуратуры Запорожской области.

В частности, ранее неоднократно судимая местная жительница и ее сообщник разработали "план" и подыскивали нетрезвых лиц возле заведений отдыха.

Отмечается, что женщина завязывала с таким человеком знакомство и предлагала продолжить распивать спиртные напитки в уютном месте, преимущественно в парках и на площадках отдыха. Там она добавляла в напитки медицинский препарат нейролептического действия.

Затем потерпевшие находились в беспомощном состоянии, а злоумышленники отбирали мобильные телефоны, золотые украшения, деньги, банковские карты и тому подобное.

Однако, однажды все пошло не по плану. А именно вследствие взаимодействия снотворного препарата с алкоголем это привело к смерти 27–летнего пострадавшего. Тогда женщина действовала сама и ее задержали.

Женщину обвинили в совершении краж, разбойных нападениях и умышленном убийстве из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 185, ч. 2, ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 357 УК Украины), а его сообщника – в кражах и разбойном нападении (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 357 УК Украины).

Женщине светит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а ее сообщнику – 8 лет 3 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

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