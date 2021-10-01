В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за 1 млн гривен
Правоохранители предотвратили заказное убийство фермера в Херсонской области. Его планировал "ликвидировать" конкурент за 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, заказчиком и организатором убийства оказался местный фермер.
"Он хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, что должно было усилить его собственные позиции в регионе", - рассказали в полиции.
Однако исполнитель, по информации правоохранителей, сообщил о намерениях фермера сотрудников СБУ.
После чего силовики задержали организатора во время передачи им "последнего транша "вознаграждения".
Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Фото: в Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за 1 млн гривен (ssu.gov.ua)