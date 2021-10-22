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У Запоріжжі "клофелінщиця" переборщила з препаратом і вбила чоловіка: "пішло не за планом"

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Запоріжжя, П'ятниця 22 жовтня 2021 13:46
У Запоріжжі "клофелінщиця" переборщила з препаратом і вбила чоловіка: "пішло не за планом" "Клофелінщиця" переборщила з препаратом і вбила чоловіка (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі судили двох "клофелінщиків", які промишляли крадіжками та розбійними нападами. Все тому, що вони вирішили отримати "легкі" гроші та неодноразово обкрадали громадян.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

Так, чоловік і жінка обкрадали громадян. Зокрема, раніше неодноразово судима місцева мешканка та її спільник розробили "план" та підшукували нетверезих осіб біля закладів відпочинку.

Зазначається, що жінка зав’язувала з такою людиною знайомство та пропонувала продовжити розпивати спиртні напої у затишному місці, переважно в парках та на майданчиках відпочинку. Там вона додавала у напої медичний препарат нейролептичної дії.

Потім потерпілі знаходились у безпорадному стані, а зловмисники відбирали мобільні телефони, золоті прикраси, гроші, банківські картки тощо.

Однак, одного разу все пішло не за планом. А саме внаслідок взаємодії снодійного препарату з алкоголем це призвело до смерті 27–річного потерпілого. Тоді жінка діяла сама і її затримали.

Жінку звинуватили у скоєнні крадіжок, розбійних нападах та умисному вбивстві з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 185, ч. 2, ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 357 КК України), а її спільника – у крадіжках та розбійному нападі (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 357 КК України).

Жінці світить 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а її спільнику – 8 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що за вбивство 6-доньки під Харковом батьки вимагають 100 мільйонів компенсації.

Також ми писали, що у Херсонській області фермер замовив вбивство конкурента за 1 млн гривень.

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