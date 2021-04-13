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В Запорожье девочки устроили зверскую драку, чтобы привлечь внимание (видео 18+)

Новина українською → Запорожье, Вторник 13 апреля 2021 16:01
В Запорожье девочки устроили зверскую драку, чтобы привлечь внимание (видео 18+) В Запорожье жестко подрались подростки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье девочки-подростки устроили жесткую бойню. Они не поделили парня.

Видео избиения выложили в группе its_zp в Instagram.

"Две девушки не поделили парня, что привело к жестокой драке. 15-летняя соперница избила 13-летнюю, и в виде выигрыша получила внимание местного альфа-самца. Надеемся, на этот факт обратит внимание полиция", - подписал ролик авто видео.

На видео можно увидеть, как одна из девушек дала другой пощечину, повалила на землю и начала ее избивать.

Очевидцы конфликта в драку не вмешивались, а стояли и снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Судя по всему, все происходит недалеко от учебного заведения.

Правоохранительные органы увидели видео драки в сети и оперативно отреагировали.

"12 апреля сотрудники отделения полиции №1 Запорожского районного управления полиции во время мониторинга социальной сети Интернет, в одной из групп, обнаружили видео драки между двумя несовершеннолетними девушками. В тот же день сведения по факту внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Установлено участников драки. Продолжается проверка ", - прокомментировала ТСН пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

Осторожно, видео 18+.

Его можно посмотреть по ссылке.

Как мы ранее писали, в Ровно подростки утроили жесткую потасовку на улице прямо под стенами школы, причем колошматили друг друга не только кулаками, но и ногами.

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