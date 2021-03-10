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В Ровно дети устроили жесткую драку возле школы: "откуда столько ненависти?" (видео)

Новина українською → Ровно, Среда 10 марта 2021 23:19
В Ровно дети устроили жесткую драку возле школы: "откуда столько ненависти?" (видео) В Ровно школьники избили парня (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Ровно подростки утроили жесткую потасовку на улице прямо под стенами школы, причем колошматили друг друга не только кулаками, но и ногами. В инцидент вмешался случайный прохожий, который и разнял школьников.

Видео драки 10 марта появилось на Facebook-странице сообщества "Типовое Ровно".

Отмечается, что происшествие случилось около школы №12 на улице Киевской.

На кадрах видно, как к двум дерущимся парням подходит третий, подпрыгивает и со всей силы наносит удар ногой по одному из них. Следом за ним и четвертый участник конфликта начинает пинать ногой школьника.

Инцидент снимал на камеру очевидец с другой стороны проезжей части дороги.

"Откуда столько ненависти у детей?" - подписаны кадры в сети.

Видео жесткой драки можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствуют сцены насилия!)

Что стало причиной конфликта, и потребовалась ли медицинская помощь его участникам - неизвестно.

После публикация ролика в интернете на ситуацию обратили внимание в полиции, передает "Радио Трек".

"По результатам мониторинга сети интернет было обнаружено видео драки, и по данному факту сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях", - заявила начальник отдела коммуникации областного управления Нацполиции Мария Юстицкая.

Она добавила, что правоохранители устанавливают всех участников драки.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге снова подрались школьницы спустя несколько дней после недавнего аналогичного инцидента, но на этот раз нашлись неравнодушные люди.

Напомним, что осенью под Ровно две учительницы подрались на глазах у первоклассников.

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