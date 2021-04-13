У Запоріжжі дівчата влаштували звірячу бійку, щоб привернути увагу (відео 18+)

В Запоріжжі дівчатка-підлітки влаштували жорстку бійню. Вони не поділили хлопця.

"Дві дівчини не поділили хлопця, що призвело до жорстокої бійки. 15-річна суперниця побила 13-річну, і у вигляді виграшу отримала увагу місцевого альфа-самця. Сподіваємося, на цей факт зверне увагу поліція", - підписав ролик авто відео.

На відео можна побачити, як одна з дівчат дала іншій ляпаса, повалила на землю і почала її бити.

Очевидці конфлікту в бійку не втручалися, а стояли й знімали те, що відбувається на камери мобільних телефонів.

Судячи з усього, все відбувається недалеко від навчального закладу.

Правоохоронні органи побачили відео бійки в мережі й оперативно відреагували.

"12 квітня співробітники відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції під час моніторингу соціальній мережі Інтернет, в одній з груп, виявили відео бійки між двома неповнолітніми дівчатами. У той же день відомості за фактом внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Встановлено учасників бійки. Триває перевірка ", - прокоментувала ТСН прес-секретар Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

Обережно, відео 18+.

Його можна подивитися за посиланням.