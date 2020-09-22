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Запорожье не боится COVID-19: в городе гуляют и отрываются, как в последний раз

Запорожье, Вторник 22 сентября 2020 12:55
Запорожье не боится COVID-19: в городе гуляют и отрываются, как в последний раз
В Запорожье провели музыкальный фестиваль (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье провели масштабный музыкальный фестиваль

В Запорожье в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений провели масштабный музыкальный фестиваль. На мероприятие пришли десятки тысяч людей. Все они были без масок, а о социальной дистанции никто не вспоминал. Событие прошло 19-20 сентября и называлось "Khortytsia Freedom".

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на событие во время пандемии. Он раскритиковал организаторов мероприятия и назвал происходящее "трэшем".

Степанов отметил, что "Khortytsia Freedom" собрала свыше нескольких десятков тысяч человек.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", – сказал Степанов.

Министр сказал, что мэры городов завоевывают себе репутацию не тем способом, которым нужно. Такие мероприятия угрожают обществу и способствуют распространении инфекции.

Отметим, что в этом году на фестивале выступило много украинских звезд. Среди них - Сергей Бабкин, Миша Романова, ДахаБраха и другие.

В Запорожье отгуляли масштабный фестиваль

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