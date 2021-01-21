В Запорожье в автобусе ограбили и избили пенсионера у всех на глазах (видео)

В Запорожье в автобусе избили пенсионера (коллаж РБК-Украина)

В Запорожье в автобусе жестоко избили пенсионера прямо на глазах у других пассажиров, которые просто отошли в сторону и не вмешивались.

Инцидент в салоне общественного транспорта сняла на видео очевидец, после чего кадры были опубликованы в паблике "prana.108" в Instagram.

Отмечается, что дедушку сначала ограбили, и когда он обнаружил пропажу кошелька и начал предъявлять претензии к вору - тот набросился на пенсионера с кулаками.

"В Запорожье сегодня худший из людей украл кошелек у деда, а когда дед это обнаружил и предъявил претензии, тот полез в драку, если можно это так назвать. Короче дал деду тумаков. Девушка, которая снимала видео, говорит, что в салоне были взрослые мужчины, которые отошли в сторонку... опознайте последнего среди людей", - говорится в публикации.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

В сети такая ситуация вызвала массу возмущения и привела к полемике: одни комментаторы удивляются, почему оператор сам не вмешивался в происходящее и только снимал, другие отмечают, что пассажиры должны были вызвать полицию и заступиться за дедушку сообща.

Можно девушке было сказать это водителю и вызвать полицию, а не снимать.

Мужчины отошли в сторонку... Девушка молча снимала на видео... Смысл этого видео? Что девушка снимала??? Когда человек хочет помочь, он что-то делает! А не сидит и снимает видео

Многие пишут что никто не влез, никто не заступился, давайте напомню про парня с АТБ, который заступился, потом лежал в больнице не знаю что с ним, но к прежней жизни он вряд ли вернется. Или АТОшника, которого ударили около магазина, он головой об асфальт и умер. А если он достанет нож, пырнет и убежит, что будет? Вы все напишете в комментах "ужас" и забудете, а жизни у человека уже не будет. В этой ситуации нужно действовать толпой, один человек ничего не сделает, либо пытаться словами успокоить, вызвать полицию и ждать. Не нужно винить того кто снимал - у него доказательства рукоприкладства, в полиции это будет плюс.

Напомним, недавно в Харькове водитель и пассажиры силой "выкидывали" из салона пенсионера.

Ранее сообщалось, что в Одессе маршрутчик жестко избил пассажира за то, что мужчина хотел рассчитаться за проезд мелочью.