В Запорожье в автобусе ограбили и избили пенсионера у всех на глазах (видео)

В Запорожье в автобусе жестоко избили пенсионера прямо на глазах у других пассажиров, которые просто отошли в сторону и не вмешивались.
Инцидент в салоне общественного транспорта сняла на видео очевидец, после чего кадры были опубликованы в паблике "prana.108" в Instagram.
Отмечается, что дедушку сначала ограбили, и когда он обнаружил пропажу кошелька и начал предъявлять претензии к вору - тот набросился на пенсионера с кулаками.
"В Запорожье сегодня худший из людей украл кошелек у деда, а когда дед это обнаружил и предъявил претензии, тот полез в драку, если можно это так назвать. Короче дал деду тумаков. Девушка, которая снимала видео, говорит, что в салоне были взрослые мужчины, которые отошли в сторонку... опознайте последнего среди людей", - говорится в публикации.
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
В сети такая ситуация вызвала массу возмущения и привела к полемике: одни комментаторы удивляются, почему оператор сам не вмешивался в происходящее и только снимал, другие отмечают, что пассажиры должны были вызвать полицию и заступиться за дедушку сообща.
Напомним, недавно в Харькове водитель и пассажиры силой "выкидывали" из салона пенсионера.
Ранее сообщалось, что в Одессе маршрутчик жестко избил пассажира за то, что мужчина хотел рассчитаться за проезд мелочью.
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