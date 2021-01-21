У Запоріжжі в автобусі пограбували і побили пенсіонера у всіх на очах (відео)

у Запоріжжі в автобусі жорстоко побили пенсіонера прямо на очах в інших пасажирів, які просто відійшли в сторону і не втручалися.
Інцидент в салоні громадського транспорту зняла на відео очевидець, після чого кадри були опубліковані в пабліку "prana.108" в Instagram.
Зазначається, що дідуся спочатку пограбували, і коли він виявив пропажу гаманця і почав пред'являти претензії до злодія - той накинувся на пенсіонера з кулаками.
"У Запоріжжі сьогодні найгірший з людей вкрав гаманець у діда, а коли це дід виявив і пред'явив претензії, той поліз у бійку, якщо можна це так назвати. Коротше дав дідові стусанів. Дівчина, яка знімала відео, каже, що в салоні були дорослі чоловіки, які відійшли вбік... впізнайте останнього серед людей", - йдеться у публікації.
Відео можна подивитися за цим посиланням.
В мережі така ситуація викликала масу обурення і призвела до полеміки: одні коментатори дивуються, чому оператор сам не втручався в ситуацію і тільки знімав, інші зазначають, що пасажири повинні були викликати поліцію і заступитися за дідуся спільно.
Нагадаємо, нещодавно в Харкові водій і пасажири силою "викидали" з салону пенсіонера.
Раніше повідомлялося, що в Одесі маршрутник жорстко побив пасажира за те, що чоловік хотів розрахуватися за проїзд дрібними грошима.
Читайте РБК-Україна в Google News