У Запоріжжі в автобусі пограбували і побили пенсіонера у всіх на очах (відео)

У Запоріжжі в автобусі побили пенсіонера (колаж РБК-Україна)

у Запоріжжі в автобусі жорстоко побили пенсіонера прямо на очах в інших пасажирів, які просто відійшли в сторону і не втручалися.

Інцидент в салоні громадського транспорту зняла на відео очевидець, після чого кадри були опубліковані в пабліку "prana.108" в Instagram.

Зазначається, що дідуся спочатку пограбували, і коли він виявив пропажу гаманця і почав пред'являти претензії до злодія - той накинувся на пенсіонера з кулаками.

"У Запоріжжі сьогодні найгірший з людей вкрав гаманець у діда, а коли це дід виявив і пред'явив претензії, той поліз у бійку, якщо можна це так назвати. Коротше дав дідові стусанів. Дівчина, яка знімала відео, каже, що в салоні були дорослі чоловіки, які відійшли вбік... впізнайте останнього серед людей", - йдеться у публікації.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

В мережі така ситуація викликала масу обурення і призвела до полеміки: одні коментатори дивуються, чому оператор сам не втручався в ситуацію і тільки знімав, інші зазначають, що пасажири повинні були викликати поліцію і заступитися за дідуся спільно.

Можна дівчині було сказати це водієві та викликати поліцію, а не знімати.

Чоловіки відійшли вбік... Дівчина мовчки знімала на відео... Сенс цього відео? Що дівчина знімала??? Коли людина хоче допомогти, вона щось робить! А не сидить і знімає відео

Багато пишуть що ніхто не вліз, ніхто не заступився, давайте нагадаю про хлопця з АТБ, який заступився, потім лежав у лікарні не знаю що з ним, але до колишнього життя він навряд чи повернеться. Або АТОшника, якого вдарили біля магазину, він головою об асфальт і помер. А якщо він дістане ніж, штрикне і втече, що буде? Ви усі напишете в коментах "жах" і забудете, а життя у людини вже не буде. У цій ситуації потрібно діяти натовпом, одна людина нічого не зробить, або намагатися словами заспокоїти, викликати поліцію і чекати. Не потрібно звинувачувати того, хто знімав - у нього докази рукоприкладства, у поліції це буде плюс.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові водій і пасажири силою "викидали" з салону пенсіонера.

Раніше повідомлялося, що в Одесі маршрутник жорстко побив пасажира за те, що чоловік хотів розрахуватися за проїзд дрібними грошима.