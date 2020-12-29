В Харькове водитель и пассажиры силой "выкидывали" из салона пенсионера (видео)

В маршрутке Харькова силой выкидывали пенсионера (фото: РБК-Украина)

В Харькове в маршрутке №209 водитель и пассажиры пытались силой вытолкнуть пенсионера, который зашел в транспорт последним. Водитель пришел в бешенство от того, что пожилой мужчина не садился, а стоял рядом со своим местом. Дело в том, что пожилой мужчина не мог этого сделать по состоянию здоровья, о чем и сказал маршрутчику.

Как сообщается в Telegram-канале "Труха Харьков", водитель начал ругаться матом на дедушку и попросил помочь другого пассажира выдворить его из транспорта. Остальные пассажиры, вместо того чтобы как-то заступиться за дедушку, просто поддерживали водителя, желая смерти пенсионеру.

В комментариях между украинцами возник спор, прав ли водитель.

Кол-во пассажиров равно кол-ву сидячих мест. В чем проблема? Если водитель дегенерат, а если он работает водителем он по определению дегенерат поднял руку на человека, почему это животное не только не в сизо, но еще и получает широкую поддержку от других рогулей?

Скотов хватает и в маршрутке и в машинах. Успешность для каждого своя. У кого-то по три высших и он в маршрутке, а кто-то школу еле закончил и на лексусе. Кто-то купил квартиру и воспитал детей, едет в маршрутке, а кто-то арендует квартиру и не хочет забот с детьми, а едет на крутой машине в кредите. Кто успешней???

Да что ж это за зверье?Вообще спаскудился народ!

Нет он должен, когда все едут с работы (время практически не предсказуемое) упираться рогом. Да и раз больной, есть стационар.

Как мы писали ранее, в Одессе водитель маршрутки набросился на пассажира с кулаками и избил его. Причина состоит в том, что мужчина хотел рассчитаться за проезд мелочью.