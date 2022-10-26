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До Запоріжжя надійшла чергова гуманітарна допомога від Фонду Ахметова

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Середа 26 жовтня 2022 13:53
До Запоріжжя надійшла чергова гуманітарна допомога від Фонду Ахметова Фото: до Запоріжжя надійшла чергова гуманітарна допомога від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя".

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Ідеться про понад три сотні наборів із продуктами першої необхідності, які були доставлені до центру.

До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Отримати допомогу внутрішньо переміщені особи можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт або довідку ВПО.

Ще на початку весни "Зелений центр Метінвест Запоріжжя" став чи не найбільшим хабом допомоги людям, які тікали від ворожих обстрілів і окупації. За цей час продуктові набори від фонду вже отримали понад 30 тисяч людей, що звернулися до центру.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

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Гуманітарна допомога Запоріжжя