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У Запоріжжі торгують товарами з окупованих територій: фотофакт

Запоріжжя, Неділя 24 вересня 2023 12:02
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У Запоріжжі торгують товарами з окупованих територій: фотофакт Фото: У Запоріжжі продають товари з Придністров'я (instagram.com/hyevoezp)
Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі продають товари з окупованого Росією Придністров'я. Так стверджують місцеві мешканці. Йдеться про консервовану кукурудзу у банках.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Instagram hyevoezp.

Що відомо про товари

"Консерви з окупованих територій продають у супермаркетах Запоріжжя. Їх виробляють у захопленому Росією Придністров'я", - йдеться у повідомленні.

Так, на банку з кукурудзою вказана адреса виробника - місто Тирасполь, республіка Молдова. Імпортером є ТОВ "Дістреко" із міста Одеси.

У Запоріжжі торгують товарами з окупованих територій: фотофактУ Запоріжжі продають товари з Придністров'я (фото: instagram.com/hyevoezp)

Що думають українці з цього приводу

У коментарях пишуть, що у місцевому АТБ продають батончики з Білорусі, але ця інформація не перевірена.

  • Там в АТБ ще солодкі батончики є з Білорусії, що до війни, що під час, як продавали, так і продають.
  • Ну Молдова давно з ПМР домовилися, що ті маркують як Молдова+гешефт і можуть імпортувати, так що зрада скасовується.
  • Вчора взяла цю кукурудзу. На банку написано: м. Кам'янка, Респ. Молдова.
  • Молдова - це Європа, причому тут РФ.

Зазначимо, що місто Тирасполь - це місто на лівому березі Дністра, столиця невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

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