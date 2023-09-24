В Запорожье торгуют товарами с оккупированных территорий: фотофакт
В Запорожье продают товары из оккупированного Россией Приднестровья. Так утверждают местные жители. Речь идет о консервированной кукурузе в банках.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram hyevoezp.
Что известно о товарах
"Консервы с оккупированных территорий продают в супермаркетах Запорожья. Их производят в захваченном Россией Приднестровье", - сказано в сообщении.
Так, на банке с кукурузой указан адрес производителя - город Тирасполь, республика Молдова. Импортером является ТОВ "Дистреко" из города Одессы.
В Запорожье продают товары из Приднестровья (фото: instagram.com/hyevoezp)
Что думают украинцы по этому поводу
В комментариях пишут, что в местном АТБ продают батончики из Беларуси, но эта информация не проверена.
- Там в АТБ еще сладкие батончики есть с Белорусии, что до войны, что во время,как продавали так и продают.
- Ну Молдова давно с ПМР договорились что те маркируют как Молдова+гешефт и могут импортировать, так что зрада отменяется.
- Вчера взяла эту кукурузу. На банке написано: м. Кам‘янка, Респ. Молдова.
- Молдова это Европа, причем тут РФ.
Отметим, что город Тирасполь - это город на левом берегу Днестра, столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
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