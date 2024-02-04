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У Запоріжжі переселенці окремих категорій можуть отримати допомогу від Фонду Ахметова

У Запоріжжі переселенці окремих категорій можуть отримати допомогу від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У "Зеленому центрі Метінвест Запоріжжя" триває видача гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Фонду ріната Ахметова.

Продуктові набори від фонду призначені для вимушених переселенців із різних областей, які не отримували таку допомогу в 2023 році та належать до однієї з категорій: 

- багатодітні сім’ї; 

- одинокі мами; 

- пенсіонери; 

- люди з інвалідністю. 

У кожному наборі: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. 

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей. 

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". 

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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Гуманітарна допомога