У Запоріжжі гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова отримали переселенці з Волноваської громади

Для людей, яких війна змусила евакуюватися і налагоджувати життя на новому місці, така підтримка важлива й необхідна.

У кожному наборі - продукти, що довго зберігаються: цукор, сіль, борошно, крупа, макаронні вироби і печиво, а також консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо і паштет.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".