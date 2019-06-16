Заползла в квартиру: в Одессе на фото и видео зафиксировали активность змей

Змею в собственной квартире обнаружила жительница Одессы. Irina Babichi опубликовала на Facebook-странице снимок пресмыкающегося, которого она нашла, зайдя в туалет.

Подобный сюрприз ждал одесситку в многоэтажке по улице Пишоновской. Девушка рассказывает, что животное спокойно ползало по полу и даже шипело.

По словам Ирины, она испытала настоящий шок от такой находки. Как оказалось, "гостья" пожаловала от соседей снизу. При этом они не горели желанием забирать змею, объяснив, что у них дома еще много змей.

"Однако реакции сначала никакой не было: живите с ней, как хотите. Дескать, у них есть еще змеи… Хозяева, действительно, приличные люди, но что у них такое дома, никто не знал", - пишет Ирина.

Змея проникла в квартиру в Одессе (фото: facebook.com)

Девушка вызвала специальную службу, которая убрала змею. При этом даже спасатели затруднились ответить, как именно змея проникла в квартиру от соседей. По словам работников зоопарка, подобные случаи происходили и ранее. Это связано с тем, что люди, заводящие экзотическое животное, не всегда правильно содержат его.

По словам зоозащитников, чаще всего "в гости заходят" безобидные домашние полозы, которых можно опознать по яркой окраске и довольно большой длине. Змея может переползти через открытое окно по карнизу или же проникнуть через вентиляционную шахту.

Также змею заметили в Одессе на пляже Ланжерон. Отдыхающие сняли видео с пресмыкающимся, которое стремительно уползало. Похоже, животное больше боялось людей, чем они его.

Как правило, к морскому побережью могут приплыть безобидные ужи. Исключением может стать только сезон спаривания, который проходит весной.

Змея на пляже Ланжерон в Одессе (видео: YouTube/Одним словом)

Напомним, недавно в Днепре популярный ресторан на Сичеславской набережной оккупировали змеи.

Также мы писали, что во Львове прокуратура расследует смерть девочки в больнице после укуса змеи. Львовская прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей медработниками, что привело к смерти четырехлетней девочки от укуса змеи.