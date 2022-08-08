Как записать ребенка в школу в Польше и какие документы необходимы: подробная инструкция

Если вы являетесь гражданином Украины и прибыли в Польшу после 24 февраля, а именно нападения России на Украину, то записать своих детей в школу можно в возрасте от 7 до 18 лет.

В частности, в Польше дети и подростки обязаны учиться в начальных и средних школах, техникумах или ПТУ.

Важно помнить, что количество лет обучения в школе в Украине определяет, в каком классе начальной или средней школы ребенок продолжит обучение. Отметим, что это будет определено на основании документов или деклараций.

Кто может записать ребенка в школу

Записать ребенка в школу могут только родители, законные опекуны ребенка (лица, которым судом доверена забота о ребенке).

Студенты в возрасте от 18 лет могут зарегистрироваться самостоятельно в учебных заведениях.

Специалисты сообщаются, что в польских государственных школах обучение бесплатное.

Также, чтобы записать ребенка в школу, необходимо выбрать конкретное заведение с Реестра школ и государственных учреждений.

Кроме того, чтобы ребенок продолжил обучение в Польше, ему не нужно знать польский язык. Для учеников, которые недостаточно владеют польским языком школа организует бесплатное обучение. Также могут создать так называемые подготовительные курсы.

Как записать ребенка в школу

Чтобы записать ребенка в школу, родители должны подать заявление и документы директору. Это заявление о зачислении ребенка и документы, подтверждающие посещение ребенком школы в Украине, которые могут быть на украинском языке.

В случае отсутствия документов, необходимо написать заявление с указанием лет обучения ребенка в Украине